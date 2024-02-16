В России задумались об ограничении покупок в рассрочку

Набиуллина: Банк России обсуждает лимиты на покупку в рассрочку

Центральный банк России задумался об ограничении покупок в рассрочку. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Подобный вид услуг, по сути, является кредитованием, поэтому в ЦБ обсуждают возможное введение лимитов на рассрочки. При этом их хотят сохранить доступными для рядовых граждан.

«Мы считаем, что надо вводить регулирование части рассрочки, так как это, по сути дела, кредитование, когда начисляются проценты от рассрочки. Но лимиты мы продолжаем обсуждать. Мы хотим, чтобы рассрочка была для граждан доступна. Это удобно бывает при покупке товаров длительного пользования — техники и так далее», — объяснила глава регулятора.

Рассрочка — такой же долг, который нужно учитывать при расчете предельной кредитной нагрузки граждан, отметил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Если банк не учитывает этой информации, он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах обслуживать. Поэтому ЦБ намерен обязать финансовые организации обмениваться такой информацией с бюро кредитных историй (БКИ).

Ранее регулятор решил ввестипредельную сумму бесплатной рассрочки в сервисах BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). К 1 июня 2024 года должны подготовить поправки в законодательство, регламентирующие работу таких сервисов. Одной из целей является ограничение роста долгов у заемщиков.

