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09:01, 28 мая 2024Экономика

Россияне раскрыли приемлемую сумму помощи в покупке жилья детям

Половина россиян готова вложить в покупку жилья детям от 1 до 3 млн руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти половина россиян готова оплатить первоначальный взнос по ипотеке для своих детей. Приемлемую сумму помощи в покупке жилья детям они раскрыли в рамках опроса, проведенного девелопером ПИК и страховой компанией «Росгосстрах», его результаты есть у «Ленты.ру».

Авторы исследования решили выяснить, как сегодня россияне относятся к помощи своим детям в вопросе покупки недвижимости. На данный момент 28 процентов респондентов либо уже обеспечили младшее поколение жильем, либо собираются это сделать. Лишь каждый седьмой опрошенный (14,5 процента) убежден, что дети должны самостоятельно справляться с покупкой квартиры или вовсе приобретать недвижимость стареющим родителям. Самым распространенным источником средств для покупки квартиры для детей оказались ипотека и собственные накопления.

Наиболее удачным видом недвижимости для старта респонденты назвали «однушку» или студию (по 33 процента). При выборе наиболее подходящего объекта они обращали больше всего внимания на инфраструктуру района (42 процента), а также на тип жилого комплекса и застройщика (37 процентов). Немаловажным было и расположение жилья для детей — 37 процентов россиян заявили, что хотели бы жить в соседнем доме или районе.

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Аналитики также узнали, как именно и какой суммой опрошенные готовы помочь в покупке квартиры для детей. 44 процента респондентов готовы вложить средства в первый взнос по ипотеке, 30 процентов — оплатить до половины цены жилья, а еще 10 процентов — полную стоимость квартиры. Что касается суммы вложений, то половина россиян готова внести от 1 до 3 миллионов, 18 процентов — от 5 до 10 миллионов, а 12 процентов — не более полумиллиона рублей. При этом более половины (53 процента) от тех, кто был готовы потратить на покупку жилья детям более пяти миллионов рублей, обращались преимущественно к ипотеке, а почти половина (48 процентов) от тех, кто собирался помочь суммой до пяти миллионов рублей, в качестве главного источника средств использовала или будет использовать личные накопления.

Ранее финансовый консультант Татьяна Бунегина заявила, что в ближайшие полгода новостройки в стране могут подорожать.

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      Полина Кислицына
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