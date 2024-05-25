Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 25 мая 2024Экономика

Предсказано будущее цен на новостройки

Новостройки в России могут подорожать на 10 %
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В ближайшие полгода новостройки в России могут подорожать. Такое будущее цен на рынке недвижимости предсказала финансовый консультант и основатель агентства Bestate Татьяна Бунегина, передают «Известия».

«Стоимость новостроек может вырасти на 5–10 процентов, но темпы этого роста будут медленнее по сравнению с предыдущими периодами», — заявила эксперт. Она отметила, что на вторичном рынке цены, напротив, могут снизиться на фоне роста предложения из-за желания россиян улучшить свои жилищные условия.

Влиять на спрос и предложение на рынке жилья будут также строгие условия ипотечного кредитования. Бунегина не исключает небольшого снижения ставок, однако не считает, что это значительно повлияет на общую ситуацию. По ее словам, в целом ожидается снижение спроса на 10–15 процентов и падение цен на 5–10 процентов.

«В пессимистичном сценарии спад спроса может достигнуть 20–25 процентов, а снижение цен — 10–15 процентов. Однако в оптимистичном варианте спад спроса составит всего пять процентов, при этом цены на жилье могут показать нулевой рост или даже увеличиться на пять», — добавила эксперт. Она подчеркнула, что в ближайшие шесть месяцев рынок останется сложным и волатильным.

Ранее участники рынка недвижимости посоветовали россиянам не затягивать с покупкой жилья в ипотеку.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на сообщения о готовящейся мобилизации. Стоит ли россиянам готовиться к новой волне?

      В Эстонии пообещали не закрывать границу с Россией

      В Турции нейтрализовали причастного к нападениям террориста

      Власти решили расширить территорию морского порта на Ямале

      Предсказано будущее цен на новостройки

      Вяльбе оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде 2026 года

      Страны Прибалтики договорились о создании «стены дронов» на границе с Россией

      Новый исполняющий обязанности главы МИД Ирана провел первый разговор с Лавровым

      Российская биатлонистка рассказала о возможной ампутации руки

      Российская армия сорвала планы обороны ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше