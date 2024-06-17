Суд арестовал начальника железной дороги российского региона по делу о взятках

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги отправили в СИЗО по делу о взятках

Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова, обвиняемого в получении взятки, и отправил его в СИЗО. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава железной дороги российского региона будет находиться под стражей как минимум до 11 августа включительно. Следствие полагает, что он получал взятки через посредников за общее покровительство.

О задержании Владимирова сотрудниками российских правоохранительных органов сообщалось 13 июня. Его дело находится в производстве 5-го следственного управления ГСУ Следственного комитета в Новосибирске. Ранее суд уже арестовал предполагаемых взяткодателей.