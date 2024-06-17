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09:41, 17 июня 2024Ценности

Раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного

SOKOLOV: россиянки потратят на наряд для выпускного 16 100 рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Аналитики ювелирного холдинга SOKOLOV и ретейлера Lamoda раскрыли суммы трат россиян на образы для выпускного в 2024 году. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в среднем выпускницы тратят на выпускной 16 100 рублей. В чек, как правило, включено вечернее платье, туфли и клатч. В то же время у юношей этот показатель равен 15 000 рублей — они приобретают рубашку, галстук, брюки и туфли. В целом сумма на наряды выросла на 15 процентов по сравнению с 2023 годом, отмечают эксперты.

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При этом средний чек на комплект украшений для выпускного, включающий колье, кольцо и серьги, составил 42 418 рублей, что также на 9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Школьницы чаще всего выбирают колье среди других аксессуаров. Второе место по популярности среди выпускниц занимают кольца. На третьем месте находятся серьги.

По данным Lamoda, помимо украшений, в преддверии выпускных девушки активнее покупают классические костюмы (плюс 27 процентов ), туфли (45) и юбки (28).

В мае стилист посоветовал россиянкам надеть мужской костюм на выпускной.

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      Майя Пономаренко
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