Назван способ безопасно набрать вес

Диетолог Карли посоветовала немного увеличить порции для безопасного набора веса

Безопасный набор веса происходит постепенно, примерно по полкило в неделю, рассказала диетолог Кристен Карли. Способ увеличить массу тела и не навредить здоровью она назвала изданию Eat This, Not That.

Карли указала, что люди с недостаточным весом, которые пытаются поправиться, совершают не меньше ошибок, чем худеющие. По ее словам, главное правило — не спешить и не нагружать организм большим количеством калорий и углеводов. Вместо этого она посоветовала совсем немного увеличить объем порций, примерно на 300-500 калорий в сутки и добавить в рацион больше продуктов с содержанием жира — орехи, рыбу, сыр, авокадо и прочее.

Употребление небольших порций и более частое питание поможет вам потреблять больше калорий в течение дня, не чувствуя при этом чрезмерной сытости. Благодаря этому легче достичь профицита калорий, необходимого для набора веса Кристен Карли диетолог

Кроме того, Карли рекомендовала есть больше белковой пищи. В сочетании с физическими нагрузками это поможет быстрее набрать мышечную массу. Также не следует забывать и про углеводы, которые необходимы, чтобы снабжать тело энергией.

