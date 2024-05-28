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19:04, 28 мая 2024Путешествия

Россиянин описал поездку в США фразой «безобидная ошибка чуть не стоила жизни»

Фото: Klaus Nowottnick / Globallookpress.com

Российский турист побывал в Соединенных Штатах Америки и описал поездку фразой «безобидная ошибка чуть не стоила мне жизни». Своей историей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Житель Москвы Георгий сообщил, что по прилете в США решил пообедать вместе с другом в кафе. Свободных столов в заведении не было, поэтому приятели сели у входа и ждали, когда их позовут официанты.

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Мужчина рассказал, что в какой-то момент мимо проходил сотрудник полиции и поздоровался с ними. «Я по привычке привстал, чтобы поприветствовать его, — добавил он. — Правоохранитель почему-то решил, что я хочу на него напасть, потянулся за пистолетом и начал кричать: "Стой, стой". Усмирить его смог мой приятель».

Друг россиянина объяснил полицейскому, что таким образом он просто выразил ему уважение. «Только тогда сотрудник полиции успокоился, посмеялся, и мы даже сфотографировались с ним на память, — отметил Георгий. — Получается, что безобидная привычка чуть не стоила мне жизни».

Ранее российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала о строгих правилах перехода границы в США. Россиянка заявила, что пограничника привлек красный цвет обложки ее паспорта.

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      Фариза Бацазова
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