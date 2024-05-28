Россиянин сжег венки на мемориале «Вечного огня» и попался

В Кисловодске задержали мужчину, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь»

В Кисловодске задержан местный житель, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

В отдел полиции позвонил работник коммунальной службы и рассказал, что нашел на мемориале обгоревшие венки. Личность поджигателя была установлена, он доставлен в отдел внутренних дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранителей, осквернение мемориала произошло накануне. По словам главы города Евгения Моисеева, от огня пострадала часть мемориала, в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы и бордюрный камень, расположенный вокруг самой звезды. Он отметил, что от венков осталась одна проволока.

Мемориальный комплекс «Воинская слава» — это объект культурного наследия, где на десяти мемориальных досках выбиты фамилии красноармейцев, воевавших в Великой Отечественной войне. На территории мемориала находится Воинское кладбище, где захоронены более 1300 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина попал под суд за то, что поместил в чашу Вечного огня на Поклонной горе самокат.