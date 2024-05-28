Россиянка нашла гигантский трутовик

Жительница Новосибирска нашла гигантский гриб-трутовик

Жительница Новосибирской области нашла гигантский гриб недалеко от села Криводановка в районе СНТ «Журналист». Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Гриб весом два килограмма оказался серно-желтым трутовиком. По словам женщины, это самый большой гриб из тех, что она встречала.

«Первый раз такой увидела. Рос на иве. Мягкий и нежный, напитался дождем», — рассказала она. Пользователи соцсетей отметили, что такой гриб по вкусу напоминает курицу. Его необходимо сначала отварить, а затем поджарить.

В октябре прошлого года в окрестностях Нижнего Новгорода нашли окаменелый гриб XIII века. 800-летний гриб-трутовик обнаружили археологи и сотрудники Института биологии и медицины. По их словам, он находился на глубине четырех метров.