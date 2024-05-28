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17:56, 28 мая 2024Силовые структуры

Российская студентка попала под суд за видео с мелом на иконе

СК: 17-летняя жительница Кубани нюхала на иконе мел под видом наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодаре перед судом предстанет 17-летняя местная жительница, обвиняемая в оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днем 12 января студентка в квартире дома на улице Котовского положила на стол икону Николая Чудотворца, раскрошила на нее хозяйственный мел, рядом положила бумажный сверток и банковскую карту. Тем самым она создала видимость употребления запрещенных веществ. Ее несовершеннолетняя подруга сняла происходящее на видео. Позже студентка опубликовала запись в своем канале в мессенджере. На следствии она полностью признала вину.

Уголовное дело было возбуждено после того, как подписчик прислал скандальное видео главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщает РИА Новости. Прокуратура провела проверку и выяснила, что несовершеннолетние учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института. До инцидента на профилактическом учете не состояли.

21 мая сообщалось, что общественник из Когалыма Вадим Адаменко попал под проверку полиции из-за фотографии в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Эта картина изображает последнюю трапезу Иисуса с учениками.

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      Любовь Ширижик
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