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19:54, 28 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области сбили летевшую на Крым ракету

Над Херсонской областью сбили ракету «Нептун», летевшую в сторону Крыма
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: РИА Новости

В Херсонской области над поселком Новоалексеевка российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита украинская ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки упали за пределами поселка, никто из жителей не пострадал.

Сальдо также заявил, что расчеты ПВО находятся в боевой готовности.

Ранее в Одессе произошел взрыв, вероятно, в порту. На место выехали машины скорой помощи.

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      Илья Таксюр
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