В Херсонской области сбили летевшую на Крым ракету
Над Херсонской областью сбили ракету «Нептун», летевшую в сторону КрымаСюжетВзрывы в Одессе:
В Херсонской области над поселком Новоалексеевка российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита украинская ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, обломки упали за пределами поселка, никто из жителей не пострадал.
Сальдо также заявил, что расчеты ПВО находятся в боевой готовности.
Ранее в Одессе произошел взрыв, вероятно, в порту. На место выехали машины скорой помощи.