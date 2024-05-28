В Херсонской области сбили летевшую на Крым ракету

Над Херсонской областью сбили ракету «Нептун», летевшую в сторону Крыма

В Херсонской области над поселком Новоалексеевка российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита украинская ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки упали за пределами поселка, никто из жителей не пострадал.

Сальдо также заявил, что расчеты ПВО находятся в боевой готовности.

Ранее в Одессе произошел взрыв, вероятно, в порту. На место выехали машины скорой помощи.