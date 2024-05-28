Российские саперы нашли в подвале дома большой тайник с оружием ВСУ. Там были ракетные комплексы

МО: в Авдеевке нашли схрон ВСУ с противотанковыми комплексами «Джавелин»

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» в ходе разминирования территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили и обезвредили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вооружением и боеприпасами иностранного производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, схрон был спрятан в подвале частного дома в замаскированном тайнике. В нем находились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

«Также специалисты обследовали подвал на наличие различных мин-ловушек, растяжек, после чего вынесли обнаруженные боеприпасы для дальнейшей утилизации», — добавили в Минобороны.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Globallookpress.com

Половину территории Авдеевки очистили от взрывчатки

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города.

В начале мая сообщалось, что военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) очистили от взрывоопасных предметов половину города. Командир группы разминирования рассказал, что в основном специалисты проверяют жилой сектор. Каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик.

Фото: Leah Millis / Reuters

Ранее ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны ВСУ

В апреле УФСБ по ДНР сообщила об обнаружении нескольких заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных ВСУ при отступлении из города.

В тайниках нашли более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства для стрелкового оружия, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов. Кроме того, в местах хранения обнаружили нацистскую символику и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.