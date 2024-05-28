Российский губернатор назвал неожиданным задержание своего советника

Орловский губернатор Клычков назвал неожиданным задержание своего советника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал неожиданным задержание своего советника Сергея Лежнева, которого обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств. Ситуацию глава российского региона прокомментировал в ходе прямого эфира на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты», — сказал он.

Орлов выразил уверенность в том, что сотрудники правоохранительных органов проведут работу беспристрастно, спокойно и «без каких-либо особенностей». Задержанный Лежнев, как отметил губернатор, в последние два года находился в зоне спецоперации и доставлял бойцам гуманитарный груз на различные направления фронта.

27 мая Советский районный суд города Орла арестовал советника губернатора Лежнева — в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Красного моста в Орле и моста через реку Сосна на автодороге Вахнова-Вожжево, а также капитальному ремонту моста «Дружба» через Оку.