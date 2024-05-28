Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 28 мая 2024Россия

Российский губернатор назвал неожиданным задержание своего советника

Орловский губернатор Клычков назвал неожиданным задержание своего советника

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал неожиданным задержание своего советника Сергея Лежнева, которого обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств. Ситуацию глава российского региона прокомментировал в ходе прямого эфира на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты», — сказал он.

Орлов выразил уверенность в том, что сотрудники правоохранительных органов проведут работу беспристрастно, спокойно и «без каких-либо особенностей». Задержанный Лежнев, как отметил губернатор, в последние два года находился в зоне спецоперации и доставлял бойцам гуманитарный груз на различные направления фронта.

27 мая Советский районный суд города Орла арестовал советника губернатора Лежнева —  в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Красного моста в Орле и моста через реку Сосна на автодороге Вахнова-Вожжево, а также капитальному ремонту моста «Дружба» через Оку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

      Белый дом приказал Израилю защитить население в Рафахе

      Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла секреты похудения

      Израиль уведомил США о применении высокоточного боеприпаса для атаки на Рафах

      Пьяный россиянин с ребенком поехал на мопеде за шаурмой и попал на видео

      Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

      Гипертоникам подсказали пять эффективных способов контролировать давление

      «Прогресс МС-25» покинет МКС

      Двигатель самолета загорелся перед взлетом и попал на видео

      В Госдуме назвали единственный способ сделать жилье доступнее для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше