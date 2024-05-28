Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, поселка Краснооктябрьский, сел Сергеевка, Дроновка и Неониловка Глушковского района». — написал он.

В Краснооктябрьском взрыв повредил линию электропередачи, из-за чего электроснабжение прекратилось в нескольких селах района. Еще одно взрывное устройство, сброшенное с дрона, повредило служебную легковую машину агрохозяйства в селе Дроновка.

Помимо того, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотные летательные аппараты около поселков Теткино, Новый Путь, деревень Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, а также вблизи сел Дроновка, Горналь и хутора Олешня.

Ранее стало известно, что Украина впервые с начала конфликта попыталась атаковать курортный город Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.