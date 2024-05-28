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20:41, 28 мая 2024Россия

Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, поселка Краснооктябрьский, сел Сергеевка, Дроновка и Неониловка Глушковского района». — написал он.

В Краснооктябрьском взрыв повредил линию электропередачи, из-за чего электроснабжение прекратилось в нескольких селах района. Еще одно взрывное устройство, сброшенное с дрона, повредило служебную легковую машину агрохозяйства в селе Дроновка.

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Помимо того, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотные летательные аппараты около поселков Теткино, Новый Путь, деревень Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, а также вблизи сел Дроновка, Горналь и хутора Олешня.

Ранее стало известно, что Украина впервые с начала конфликта попыталась атаковать курортный город Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

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      Никита Абрамов
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