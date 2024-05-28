«Ростех» покажет робота-пожарного

«Ростех» на выставке «Комплексная безопасность» покажет робота-пожарного

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на выставке «Комплексная безопасность» покажет противопожарного робота, созданного на базе погрузчика Ант-1000. Об этом со ссылкой на холдинг сообщает ТАСС.

Изделие способно бороться с завалами и огнем на расстоянии до 65 метров. Для этого робот оснащен модулем, включающем лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. Необходимое для работы робота оборудование установлено на дистанционно-управляемую стрелу.

Изделие получило видеокамеры и датчики, позволяющие использовать машину дистанционно в сложных условиях.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») увеличил выпуск боевых бронированных машин по гособоронзаказу на 20 процентов.