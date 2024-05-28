Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
12:00 (Мск)
Бьянка Андрееску
Ролан Гаррос (ж)
Павел Котов
Завтра
12:00 (Мск)
Стэн Вавринка
Ролан Гаррос (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
10:13, 28 мая 2024Спорт

Самолет с испанскими футболистами совершил экстренную посадку

Самолет с игроками «Кадиса» совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя

Фото: Unsplash

Самолет с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, через десять минут после взлета у направлявшегося в Сальвадор самолета произошла проблема с двигателем. Капитан лайнера Boeing 767 принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Севильи.

«Мы думали, что погибнем. Был небольшой взрыв в одном из двигателей, и нам сказали, что мы садимся. К счастью, все обошлось», — рассказал игрок «Кадиса» Алекс Фернандес. Товарищеский матч был отменен, испанская команда вернулась домой.

По итогам сезона-2023/2024 «Кадис» вылетел из элитного дивизиона чемпионата Испании (Ла Лиги). Впервые за четыре года клуб будет выступать во втором дивизионе (Сегунде).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше