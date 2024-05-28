Самолет с испанскими футболистами совершил экстренную посадку

Самолет с игроками «Кадиса» совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя

Самолет с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, через десять минут после взлета у направлявшегося в Сальвадор самолета произошла проблема с двигателем. Капитан лайнера Boeing 767 принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Севильи.

«Мы думали, что погибнем. Был небольшой взрыв в одном из двигателей, и нам сказали, что мы садимся. К счастью, все обошлось», — рассказал игрок «Кадиса» Алекс Фернандес. Товарищеский матч был отменен, испанская команда вернулась домой.

По итогам сезона-2023/2024 «Кадис» вылетел из элитного дивизиона чемпионата Испании (Ла Лиги). Впервые за четыре года клуб будет выступать во втором дивизионе (Сегунде).