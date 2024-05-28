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18:26, 28 мая 2024Экономика

Пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за лжеследователя

Жительница Саратова едва не осталась без жилья из-за аферистов

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom

84-летняя жительница Саратова едва не лишилась жилья, связавшись с аферистами. Мошенническую схему раскрывает «СарИнформ» со ссылкой на районную прокуратуру.

Первый звонок пенсионерка получила в конце марта, но подозрений у женщины не возникло. Собеседник представился дознавателем отдела полиции и сообщил, что родственница саратовчанки по доверенности завладела ее банковскими вложениями. Вдобавок она якобы выставила на продажу квартиру пенсионерки.

В следующем звонке злоумышленник назвался следователем и раскрыл способ вернуть потерянные деньги — для этого потребовалось отменить сделку. Затем к горожанке обратился фальшивый сотрудник госбанка. Он посоветовал ей снять со счетов 1,3 миллиона рублей и отправить на реквизиты неизвестных.

Возбуждено уголовное дело. Квартиру удалось спасти — сделку свернули в ходе следственных действий.

Ранее другая жительница города попалась в сети аферистов. Причем схема оказалась аналогичной. Доверившись неизвестным доброжелателям, пенсионерка лишилась больше 4 миллионов рублей и квартиры.

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      Виктория Клабукова
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