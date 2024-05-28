Полковник объяснил удар России по подконтрольной Киеву Снигиревке

Матвийчук: удар ВС РФ по Снигиревке под Херсоном был нужен для ликвидации угрозы

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил удар Вооруженных сил (ВС) России по городу Снигиревка, расположенному в подконтрольной Киеву части {ерсонской области. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что этот удар был нужен для ликвидации угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по Снигиревке, находящейся под Херсоном.

«Снигиревка имеет скорее оперативное, а не стратегическое значение. Работает наша разведка, и, по всей видимости, в этой Снигиревке были военные подразделения Украины, возможно, какие-то огневые средства. Удар наносится для ликвидации угрозы. В первую очередь ликвидируются наиболее опасные объекты: в Снигиревке было что-то, что побудило наши войска нанести такой удар», — сказал Матвийчук, при этом не исключив дальнейшую работу России в херсонском направлении.

До этого, в ночь с 9 на 10 мая также были слышны взрывы в Снигиревке. После этого пропало электричество. «Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — сообщал Лебедев.

В 2022 году после референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, объявив о выходе из Николаевской области Украины. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.