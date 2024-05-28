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14:44, 28 мая 2024Наука и техника

Татуировки связали с раком крови

eClinicalMedicine: раскрыта связь между татуировками и лимфомой

Фото: benjamin lehman / Unsplash

Ученые Лундского университета в Швеции раскрыли возможную связь между татуировками и риском развития рака крови — лимфомы. Результаты опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Исследователи проанализировали данные из национальных регистров, охватывающие 11 905 человек. Из них 2938 человек заболели лимфомой в возрасте от 20 до 60 лет, при этом анкетирование прошли 1398 человек, тогда как количество участников контрольной группы составило 4193 человека. В группе с лимфомой татуировку имели 21 процент (289 человек), а в контрольной группе без диагноза лимфомы (735 человек) татуировку сделали 18 процентов.

Специалисты сопоставили людей с лимфомой с людьми из контрольной группы, не страдающими этим заболеванием, учитывая ряд других важных факторов, в частности курение и возраст. Оказалось, что у людей с татуировками вероятность развития лимфомы на 21 процент выше по сравнению с теми, кто не имеет татуировок.

Несмотря на первоначальную гипотезу, размер татуировки не влиял на риск развития лимфомы. Предполагается, что татуировка, независимо от размера, вызывает в организме вялотекущее воспаление, приводящее к развитию рака.

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      Александр Еникеев
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