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11:02, 28 мая 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

В Уфе возбудили уголовное дело после кражи 27 лифтов подрядной организацией

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Уфе возбудили уголовное дело из-за хищения 27 старых лифтов в одном из районов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным прокуратуры, собственники жилых помещений по улицам Стадионная, Касимовская и Гвардейская решили заменить лифтовое оборудование в рамках региональной программы капитального ремонта. Они договорились об утилизации старых лифтов специализированной компанией, однако подрядная организация, которая занималась демонтажем, передала 27 лифтов и запасные части к ним не уполномоченному на это лицу.

Этими действиями жителям был причинен ущерб на сумму 440 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 («Кража в крупном размере») УК РФ.

Ранее в Краснодарском крае четверо неизвестных в масках похитили из торгового центра сейф с драгоценностями и деньгами на сумму свыше пяти миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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