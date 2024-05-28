В Госдуме раскрыли позиции наемников на Украине

Депутат Госдумы Водолацкий: наемники перебазируются на Украине во вторую линию

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что какие позиции стремятся занять западные наемники и инструкторы, участвующие в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Водолацкий раскрыл позиции наемников на Украине и подчеркнул, что они перебазируются во вторую линию.

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию», — отметил он.

Ранее Водолацкий выразил уверенность в том, что Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Депутат добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.