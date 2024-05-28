В Москве вынесли приговор владельцу юридической фирмы «Гошин Групп»

В Москве осудили на пять лет владельца юридической фирмы «Гошин Групп»

Головинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы владельца юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александра Гошина по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Гошин признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Бизнесмен пытался похитить два здания спортивного комплекса в Москве и украсть 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова, уточняет РИА Новости. Сумма ущерба по делу составила 362 миллиона рублей. Осужденный не признал вину.

Ранее стало известно, что в Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали майора столичной полиции, вымогавшего взятку в размере 25 миллионов рублей.