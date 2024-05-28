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11:58, 28 мая 2024Россия

В России на территории военного госпиталя нашли десяток незаконных мигрантов

В Петербурге на территории военного госпиталя нашли десяток незаконных мигрантов
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге на территории военного госпиталя на Суворовском проспекте нашли десяток незаконных мигрантов. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, иностранцев обнаружили в ходе совместной проверки, проведенной военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону, местным военным комиссариатом и другими правоохранительными органами.

Мигранты работали без патентов и документов, подтверждающих право на пребывание в России. Одного иностранца уже выдворили из России по решению суда, остальным выписали штрафы.

Также еще восьмерых иностранных граждан поставили на воинский учет. Правоохранители уже анонсировали новые миграционные рейды.

Ранее сообщалось, что шестерых мигрантов решили выдворить из России после массовой драки на юге Москвы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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