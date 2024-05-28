В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

Посол РФ Антонов: США принижают решающую роль СССР в победе над фашизмом

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что в ходе Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу от фашизма. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Антонов отреагировал на слова Байдена о «победе» США над фашизмом и отметил, что Вашингтон принижают решающую роль СССР в этом вопросе.

«Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что «риторика американских политиков «вывернута на потребу дня». Он заверил, что Москва будет бороться с этим и не допустит искажения истории.

Ранее Байден заявил, что США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. При этом он ничего не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны.