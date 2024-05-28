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20:53, 28 мая 2024Моя страна

В России создали уникальное средство для заживления ран

ВОИР: ученые из РФ изобрели растворы с уникальными свойствами для заживления ран

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые создали растворы, обладающие уникальными свойствами: они позволяют заживлять раны в пять-шесть раз быстрее, чем существующие аналоги. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Команда специалистов создала средства на основе концентрата действующего вещества четвертичного аммония. Главной особенностью растворов является то, что после обработки рану нельзя закрывать материалом, она должна дышать. При этом средства зарекомендовали себя как на рваных и стреляных ранах, так и на ожогах и мозолях.

Препараты уже успешно прошли испытания на животных, показали высокую эффективность и получили разрешение как ветеринарное средство. Растворы также были успешно испытаны на самих разработчиках и их родственниках и показали заживляющие, обезболивающие и кровоостанавливающие свойства.

Отмечается, что растворы переданы на испытания в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского и Национальный медицинский исследовательский институт нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко в Москве.

Ранее российские ученые разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Кроме того, не исключено, что изученная технология сможет помочь победить и другие виды опухолей, однако данный вопрос еще предстоит изучить.

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      Варвара Кошечкина
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