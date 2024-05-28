В США назвали антироссийские санкции никчемными

Экономист Сакс: санкции Запада против РФ неэффективны в сравнении с ожиданиями

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал неэффективными антироссийские санкции. Он объяснил в опубликованном в соцсети X интервью журналисту Такеру Карлсону, что санкции не оказали желаемого воздействия на РФ.

«Санкции оказались довольно никчемными по сравнению с грандиозными ожиданиями американских стратегов», — высказался эксперт.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) пока не могут достигнуть консенсуса по поводу новых антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Сообщается, что страны Евросоюза обсуждают меры, которые должны ударить по экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), однако согласия по предложениям для этого нового пакета до сих пор нет.