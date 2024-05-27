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14:32, 27 мая 2024Экономика

В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

В Евросоюзе не смогли договориться о санкциях против России из-за Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

В Европейском союзе (ЕС) пока не могут достигнуть консенсуса по поводу новых антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Как выяснилось, в настоящее время государства Евросоюза обсуждают меры, которые должны ударить по экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), однако согласия по предложениям для этого нового пакета до сих пор нет.

Также есть информация, что Еврокомиссия рассчитывает закрыть возможность отправки российского СПГ в третьи страны через бельгийский порт Зебрюгге.

Ранее сообщалось, что государства «Большой семерки» (G7) пригрозили санкциями за помощь российскому военно-промышленному комплексу. Такие ограничительные меры могут коснуться как физических, так и юридических лиц, которые будут помогать российскому ВПК покупать материалы, технологии и оборудование.

Между тем в США законодатели пришли к выводу, что политика постоянного усиления санкций в отношении России не приносит желаемых для Вашингтона результатов.

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      Кирилл Луцюк
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