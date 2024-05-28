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10:12, 28 мая 2024Путешествия

В Таиланде британец ударил россиянина по лицу и случайно лишил его жизни

The Pattaya News: британец случайно лишил россиянина жизни в Паттайе

Фото: Teera Noisakran / Globallookpress.com

В Таиланде россиянин не выжил после конфликта с иностранцем на вечеринке. Подробностями случившегося поделилось издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 27 мая на курорте Паттайя. 36-летний Игорь Я. отдыхал на частной вилле вместе с женой и компанией знакомых. Россиянин сильно выпил и начал домогаться жены 35-летнего британца Рикки Аарона Уильямса. Мужчина заметил это, разозлился и ударил обидчика кулаком по лицу.

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Россиянин потерял сознание и стукнулся головой об пол. После этого Уильямс с супругой покинули вечеринку, а другие гости вызвали пострадавшему скорую. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Позже Уильямса задержали, он признал свою вину и раскаялся в том, что случайно лишил человека жизни.

Ранее в Паттайе туриста из Южной Кореи похитили ради выкупа. Не получив деньги, злоумышленники засунули его в бочку, залили цементом и сбросили в реку.

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      Мария Борисова
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