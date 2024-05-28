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22:18, 28 мая 2024Мир

Премьер Греции оценил ход боевых действий на Украине

Премьер Греции Мицотакис: боевые действия на Украине складываются плохо для ВСУ

Фото: Umit Bektas / Reuters

Боевые действия на Украине складываются не в пользу Киева. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Star.

«Посмотрите, что происходит в нашем окружении: Ближний Восток в огне, война на Украине сейчас не складывается хорошо для Украины», — заметил он.

Греческий премьер добавил, что в преддверии выборов в Европарламент страна стремится к сотрудничеству со странами Европы и США, а также пытается наладить отношения с Турцией. По его словам, очень важно формирование сильного и стабильного правительства в Греции, позиция которого будет услышана в Брюсселе.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс возложил ответственность за провалы украинских войск на фронте на НАТО. По его словам, неудачи армии являются последствиями решений стран альянса, которые не дали Киеву достаточно оружия и запретили наносить удары по территории России.

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      Марина Совина
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