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02:38, 28 мая 2024Мир

Во Франции выступили против поставок ракет Киеву для ударов вглубь России

Депутаты Франции в ЕП выступили против поставок ракет Киеву для ударов вглубь РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Некоторые лидеры французских партий на выборах в Европарламент (ЕП) выступили против европейских поставок ракет Киеву для нанесения ударов вглубь российской территории. Трансляцию дебатов вел телеканал BFMTV.

Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля заявил о необходимости борьбы с эскалацией. «Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию — я против, как и многие европейские главы государств» , — подчеркнул он.

Аналогичного мнения придерживается кандидат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри. Она также опасается роста эскалации и столкновения двух ядерных государств, России и Франции.

Член правой партии «Отвоевание» Марион Марешаль указал, что поддержка Украины не должна означать «воевать вместо нее».

Ряд депутатов выразили противоположное мнение. Кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн призвал дать украинским военным «то, что они хотят». Политик Мари Туссен от экологов считает, что необходимо нарастить поддержку и позволить ВСУ наносить удары по военной инфраструктуре на территории России.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса, соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.

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      Марина Совина
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