На Украине предупредили о катастрофе из-за повышения налогов

Кущ назвал катастрофическим повышение налогов для экономики Украины

Киевский экономист Алексей Кущ прокомментировал, к каким последствиям приведут налоговые изменения на Украине. О этом он высказался в беседе с телеканалом «Град».

Кущ объяснил, что предлагаемые изменения состоят из увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФОП (аналог индивидуального предпринимателя, а также из роста НДС в диапазоне от двух по пяти процентов.

«Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики», — подчеркнул он.

Экономист выразил надежду, что украинские власти в качестве «милости» примут более мягкий вариант изменений.

Ранее в Раде подтвердили намерение повысить НДС и военный сбор. Об этом сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев