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19:22, 28 мая 2024Интернет и СМИ

В Британии указали на заставившие Запад нервничать слова Путина

Журналист Уотерхаус: Запад нервничает из-за ответа Путина на призывы бить по РФ
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Ответ президента России Владимира Путина на призывы разрешить Украине использовать оружие НАТО для ударов по территории страны заставил Запад нервничать. Такое мнение выразил британский журналист, корреспондент BBC News Джеймс Уотерхаус в соцсети X (бывшая Twitter).

«В Бельгии президент [Украины Владимир] Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать их оружие по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин сказал, что это повлечет за собой серьезные последствия. Он знает, что они (западные лидеры — прим. «Ленты.ру») нервничают из-за того, что эти слова могут означать», — указал Уотерхаус.

Ранее 28 мая Путин заявил, что страны НАТО «должны отдавать себе отчет, с чем они играют», когда призывают разрешить Украине бить по России. По его словам, в альянсе должны помнить, что члены объединения представляют собой государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

Перед этим на Западе начали обсуждать, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России оружием НАТО. За эту инициативу выступают Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды, против — Германия и Италия.

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      Олег Давыдов
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