Захарова пообещала ответить Польше на ограничения передвижения дипломатов

Захарова: Россия ответит Польше на ограничение передвижения дипломатов

Россия ответит на решение Варшавы ограничить передвижение российских дипломатов в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Польские дипломаты в России столкнутся с ответом Москвы, если власти Польши примут решение ограничить передвижение наших дипломатов на их территории», — пообещала представитель министерства.

Она добавила, что российская сторона «до сих пор не получила никаких документов» от Польши, содержащих какие-либо постановления об ограничении передвижения российских дипломатов на территории страны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша ограничит передвижение по своей стране дипломатов из России. Он пояснил, что «российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов».