Женщина рассказала о жизни с призраком первой жены ее мужа

Женщина из США рассказала о преследованиях призрака первой жены ее мужа

Писательница из США поделилась историей о преследованиях призрака первой жены ее мужа. Об этом она рассказала в эссе для USA Today.

37-летняя писательница Бьянка встретила будущего мужа Питера в приложении для свиданий. Она узнала, что мужчина — вдовец, и у него есть сын. Его первой жены Рут не стало после долгой борьбы с раком груди. Питер и Бьянка начали встречаться, и однажды он взял женщину в свой загородный дом.

Как выяснилось, дом был их общим проектом с Рут, и они вместе долгие годы работали над ним. Например, они вместе клали плитку, выбирали мебель, работали в саду. Однако Рут не успела увидеть финальный результат из-за болезни. В первую же ночь Бьянка почувствовала себя в доме неуютно, а ночью ей приснилось, что Рут преследует ее, а она прячется в ванной. Пара проснулась с головной болью, но они решили, что дело в застоявшемся воздухе.

Бьянку стали преследовать вариации этого сна. Кроме того, каждый раз, когда они с Питером приезжали в дом, что-то случалось: на подъездную дорожку падало дерево, протекали трубы, конденсат в подвале портил плакаты Бьянки, в корзине для белья оказывались дохлые белки. Странности немного утихли, когда пара переехала в дом на время пандемии.

Через некоторое время Бьянка и Питер поженились. Через восемь месяцев после свадьбы они приехали в дом и обнаружили, что их кровать целиком промокла. А затем прямо при них потолок частично обвалился и оттуда полилась вода. Оказалось, что прорвало одну из труб.

Несмотря на это, Бьянка благодарна Рут за мужа и пасынка. По ее словам, лишь благодаря любви Рут, теперь у нее есть шанс о них позаботиться. Она считает, что иногда странности лучше считать обычными совпадениями.

Ранее бывший секретный агент из США, работавшая в личной охране Обамы, рассказала о призраках в Белом доме. По ее словам, она слышала странные вещи в коридорах во время ночных дежурств.