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08:59, 28 мая 2024Путешествия

Живущий в России голландец перечислил типажи русских бабушек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Живущий в России тревел-блогер из Голландии перечислил типажи русских бабушек и назвал их роль в семье важной. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По мнению автора, первый типаж — это «будущая бабушка», которая очень хочет внуков и часто напоминает об этом своим детям. Второй типаж — «мама для своих внуков». «Когда рождается ребенок, бабушка готова отдать все, чтобы помогать дочери с ним. Возьмет отпуск, забросит дачу с сорняками, даже приедет из другого города, чтобы помочь с внуком, которого она давно ждала», — заметил он.

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Еще один вид бабушек в России — это «борцы со сквозняками», заметил иностранец. Например, если ребенок гуляет с такой бабушкой, то он обязательно в шапке. Также в списке автора есть «бабушка-доктор», «бабушка-кормилица» и «бабушка-дачница».

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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