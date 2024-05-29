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20:06, 29 мая 2024Экономика

Дачников предупредили об опасности соды

Агроном Коврижных: сода может навредить грядкам

Фото: Tatyana Andreyeva / Shutterstock / Fotodom

Пищевая сода, которой многие дачники посыпают грядки, может навредить почве. Об этой опасности предупредила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает издание «БелНовости».

Многие огородники применяют соду в борьбе с вредителями, грибком и для улучшения структуры почвы. Эксперт предупреждает, что есть несколько нюансов. После первого применения соды действительно произойдут изменения в лучшую сторону, однако повторная обработка земли этим средством может принести вред.

По словам Коврижных, большое количество соды повышает уровень щелочности почвы, что негативно скажется на развитии культур. Кроме того, сода может уничтожить обитающие в почве полезные микроорганизмы, из-за чего пострадает структура земли.

Вместо соды агроном советует улучшать плодородие почвы с помощью удобрений. А если нет других вариантов для устранения насекомых и грибка, стоит сначала проверить, как сода повлияет на небольшой участок почвы.

Ранее дачникам рассказали, как просто и эффективно избавиться от слизней на участке. Сделать это можно с помощью ловушки из пива.

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      Александра Качан
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