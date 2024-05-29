Дачников предупредили об опасности соды

Агроном Коврижных: сода может навредить грядкам

Пищевая сода, которой многие дачники посыпают грядки, может навредить почве. Об этой опасности предупредила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает издание «БелНовости».

Многие огородники применяют соду в борьбе с вредителями, грибком и для улучшения структуры почвы. Эксперт предупреждает, что есть несколько нюансов. После первого применения соды действительно произойдут изменения в лучшую сторону, однако повторная обработка земли этим средством может принести вред.

По словам Коврижных, большое количество соды повышает уровень щелочности почвы, что негативно скажется на развитии культур. Кроме того, сода может уничтожить обитающие в почве полезные микроорганизмы, из-за чего пострадает структура земли.

Вместо соды агроном советует улучшать плодородие почвы с помощью удобрений. А если нет других вариантов для устранения насекомых и грибка, стоит сначала проверить, как сода повлияет на небольшой участок почвы.

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