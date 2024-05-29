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19:40, 29 мая 2024Россия

В СПЧ отреагировали на закон о немедленном освобождении тяжелобольных осужденных

Член СПЧ Меркачева назвала серьезным шагом закон об освобождении тяжелобольных
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных после вынесения соответствующего решения суда можно назвать очень важным шагом для российской системы исполнения наказаний, считает правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на изменение законодательства.

Это прекрасно, это серьезное решение. Освобождать, как и раньше, будет суд. Освобождает он тяжелобольных, если на то есть заключение медицинской комиссии

Ева Меркачевачлен СПЧ

По словам правозащитницы, теперь это ускорит процесс, и тяжелобольные заключенные смогут выйти из тюрьмы раньше, чтобы получить необходимую помощь или провести последние дни с близкими.

«Как было раньше: когда до суда это все дошло, человек уже в критическом состоянии. Суд принимает решение, что его нужно освободить. Это не означает, что в момент вынесения решения человек оказывается уже на свободе. Этот документ, судебное решение, должен попасть в то место, где содержится человек, то есть в колонию. Этот путь из суда до колонии зачастую занимает больше месяца, это непростой путь. И начальник колонии, даже если ему позвонят из суда и скажут, что суд абсолютно точно такое решение принял, отправят ему факсимиле по интернету, он не отпустит этого тяжелобольного осужденного до тех пор, пока у него на руках не будет постановления суда. И что бы мы ни говорили, что это вопрос считаных дней, что срочно нужен какой-нибудь супераппарат, его не выпустят. И это чудовищно», — объяснила она.

У нас были случаи, когда суд принял решение об освобождении, но человек так и не дождался, пока документы об этом дошли до его колонии

Ева Меркачевачлен СПЧ

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении по решению суда тяжелобольных заключенных. Также, согласно нововведению, если осужденный не в состоянии самостоятельно обратиться в суд, теперь за него это может сделать глава исправительного учреждения.

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      Мария Сметанина
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