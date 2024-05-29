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20:32, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Комик с ТНТ рассказал о ночном караоке со стриптизершами

Кадр: «Вписка» / YouTube

Популярный российский комик Дмитрий Коваль, выступавший в программе Stand Up на канале ТНТ, рассказал, как провел всю ночь со стриптизершами в караоке. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-канала «Вписка».

Ведущий шоу спросил у стендапера о его лучшем пьяном приключении. Коваль рассказал, что после одного из стендап-концертов в Санкт-Петербурге он вместе с коллегами отправился в бар, а оттуда — в стриптиз-клуб. Знакомый комика открыл заведение только для их компании и оплатил всю ночь работы танцовщиц.

«Мы всю ночь тусуемся с девчонками-стриптизершами, которые с нами поют Максим в караоке. Все абсолютно голые. Это было вообще удивительно», — рассказал Коваль. Он вспомнил, что одна из сотрудниц клуба долго сидела у него на коленях и рассказывала о расставании с возлюбленным.

Ранее Коваль назвал преимущество России над другими странами. Он заявил, что везде можно найти вкусную еду. При этом речь идет как о больших городах, так и о маленьких населенных пунктах.

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