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09:56, 29 мая 2024Из жизни

Медведь вломился в дом и набросился на смотревшего телевизор подростка

В США крупный медведь проник в коттедж и набросился на 15-летнего инвалида

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В США крупный черный медведь барибал вломился в коттедж у реки в штате Аризона и набросился на 15-летнего инвалида. Об этом сообщает New York Post.

Страдающий врожденным неврологическим расстройством Бригам Хокинс вместе с родителями и братом отправился порыбачить в четверг, 23 мая. Семья сняла два коттеджа, и вечером подросток смотрел телевизор в одном из них. В какой-то момент в дом через незапертую дверь проник хищник и набросился на Хокинса.

Медведь дважды раз ударил подростка лапой по лицу. На крики из соседнего коттетджа выбежал его старший брат Паркер. Он сказал, что сначала принял медведя за большую собаку. Зверь отвлекся от Бригама и погнался за Паркером, которому пришлось скрыться в соседнем доме. Родители юношей вызвали полицию.

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Прибывшим на место правоохранителям пришлось ликвидировать агрессивного зверя, который после нападения бродил рядом с коттеджами. Бригам получил травмы лица и руки и был доставлен в больницу. Врачи ожидают, что вскоре он полностью поправится. «Нам очень повезло. Такое ощущение, что кто-то сверху присматривал за ним, потому что он очень маленький и у него много проблем со здоровьем, — сказала мать Бригама Кэрол. — Он не смог бы ничего сделать, чтобы прогнать медведя или отбиться от него».

Несмотря на нападение, семья Хокинсов расстроилась, что медведя пришлось ликвидировать. «Мне хотелось бы, чтобы люди поняли, что подобные события случаются нечасто. С этим медведем было что-то не так», — сказала мать пострадавшего.

New York Post уточняет, что с 1990 года в Аризоне было зафиксировано всего 16 нападений медведей на человека. В двух случаях спасти пострадавших не удалось.

Ранее в Канаде крупный гризли набросился на охотника, который пытался его выследить. Несмотря на травмы, пострадавшему удалось несколько раз выстрелить в медведя.

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      Никита Савин
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