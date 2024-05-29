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16:49, 29 мая 2024Бывший СССР

На Украине решили закупать больше наземных беспилотников для ВСУ

Генштаб Украины решил закупать наземные беспилотники для эвакуации раненых ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил в больших количествах закупать наземные гусеничные модели беспилотников для эвакуации раненых. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

«У нас уже есть школы, которые учат военных пользоваться наземными робоплатформами. (...) Уже есть ряд государственных контрактов с компаниями на хорошее количество этих машин. Часть из них подписана, часть — в процессе подписания», — приводятся в публикации слова заместителя главнокомандующего ВСУ Андрея Лебеденко.

Отмечается, что украинский Генштаб стремится масштабировать и ускорить внедрение подобных беспилотников в украинских войсках. По информации издания, в мае на Украине прошли учения с использованием наземных платформ, где присутствовали западные инвесторы. Иностранцам предлагалось профинансировать покупку беспилотников для украинской армии.

Ранее российские военные из группировки войск «Днепр» сбили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Вооруженных ВСУ Warmate польского производства. По информации пресс-службы Министерства обороны России, дрон поразили из зенитной установки ЗУ-23-2.

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      Глеб Палехов
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