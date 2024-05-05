Российские военные сбили польский беспилотник ВСУ

МО России: над Херсонской областью сбили польский беспилотник Warmate ВСУ

Российские военные из группировки войск «Днепр» сбили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Warmate польского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

Как отметили в оборонном ведомстве, беспилотный летательный аппарат уничтожило подразделение противовоздушной обороны десантников из группировки войск «Днепр», служащее на левом берегу Днепра в Херсонской области. Беспилотник поразили из зенитной установки ЗУ-23-2.

«В ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства», — рассказали представители Минобороны.

В пятницу, 3 мая, МО России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне специальной военной операции. Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и пять пикапов.