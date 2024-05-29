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11:35, 29 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о пытках заключенных

ГБР Украины сообщило о раскрытии масштабной системы пыток в колониях

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине раскрыли масштабную систему пыток заключенных в колониях. Об этом заявило Государственное бюро расследований в Telegram.

«Работники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)". В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиения лиц, отбывающих наказание в колониях», — говорится в сообщении ведомства.

Представители ГБР утверждают, что жертвами избиений становились почти все, кто попадал в колонию. Заключенных били и унижали до тех пор, пока они не начинали беспрекословно выполнять любые указания работников учреждения. В случае отказа подчиняться, осужденных били руками, ногами, резиновыми дубинками, сообщается, что одному из них нанесли свыше 200 ударов. Пытки сотрудники колонии снимали на видео.

Ранее Европейский суд по правам человека начал дело против Украины из-за пыток российского военнослужащего Дениса Резникова. Украинские силовики также обратились к дочери пленного с требованием фотографировать военные объекты, а взамен пообещали прекратить издевательства над ее отцом.

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      Александр Курбатов
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