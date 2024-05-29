Гринвальд: отвратительно, когда в США требуют от Киева снизить призывной возраст

Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв снизить призывной возраст на Украине, с которым ранее выступил сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Свое недовольство Гринвальд высказал в соцсети X.

«Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным», — посетовал он.

Журналист обвинил сенатора в непонимании ситуации на Украине. Гринвальд счел этот факт особенно возмутительным, так как Грэм выступает за продолжение украинского конфликта.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

Ранее командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил страны Юрий Федоренко рассказал, что на Украине наблюдается нехватка людей для проведения новой волны мобилизации.