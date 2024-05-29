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17:31, 29 мая 2024Забота о себе

Названо идеальное для жаркой погоды меню

Диетолог Соломатина: в жару нужно есть творог, сыр и сочные овощи и фрукты

Фото: Lena Kudryavtseva / Unsplash

В жару необходимо есть продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузки на пищеварительный тракт, рассказала диетолог Елена Соломатина. Идеальное для жаркой погоды меню она назвала в беседе с RT.

Соломатина предложила ввести в рацион молочные белки, например, творог и сыр, кисломолочные продукты, рыбу, нежирные сорта мяса, например, куриную грудку, индюшачью грудку, кролика. Диетолог также порекомендовала употреблять больше растительной пищи, в частности, сочные овощи, фрукты и ягоды.

«Вода, которая в них содержится, очень легко проходит в клетки — и ее не нужно структурировать, а на этот процесс организм тоже тратит энное количество энергии. Кроме жидкости овощи и фрукты поставляют необходимое количество клетчатки, которая является кормом для нашего полезного микробиома», — рассказала она.

По словам Соломатиной, ягоды, фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, которые необходимы организму, когда человек бывает на солнце. Кроме того, можно есть и мороженое — но следить, чтобы в нем было натуральное молоко или сливки, сахар в допустимых количествах, небольшое количество калорий, не было красителей и ароматизаторов. «Можно делать мороженое самим, это намного лучше», — заключила она.

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      Александра Лисица
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