Пассажирка с панической атакой задержала вылет российского самолета на 1,5 часа

Российский самолет прервал взлет из-за пассажирки с панической атакой

Пилотам самолета российский авиакомпании пришлось прервать взлет из-за пассажирки с панической атакой. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 28 мая, в аэропорту Пулково с Airbus A320, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск. После того как пилоты запустили двигатели и вырулили на взлетно-посадочную полосу, бортпроводники доложили им о пассажирке с аэрофобией, у которой случился приступ панической атаки. Успокоить путешественницу не удалось, и экипаж решил вернуться на стоянку и снять ее с рейса.

Как сообщает источник, после выполнения всех процедур лайнер вылетел в Новосибирск с задержкой на 1,5 часа. Обратный рейс был отложен на это же время.

В марте из-за панической атаки пассажирки почти на час задержали вылет самолета из России в Азербайджан. Женщина начала задыхаться, а ее ребенок — кричать.

