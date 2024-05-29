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17:03, 29 мая 2024Путешествия

Пассажирка с панической атакой задержала вылет российского самолета на 1,5 часа

Российский самолет прервал взлет из-за пассажирки с панической атакой

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Пилотам самолета российский авиакомпании пришлось прервать взлет из-за пассажирки с панической атакой. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 28 мая, в аэропорту Пулково с Airbus A320, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск. После того как пилоты запустили двигатели и вырулили на взлетно-посадочную полосу, бортпроводники доложили им о пассажирке с аэрофобией, у которой случился приступ панической атаки. Успокоить путешественницу не удалось, и экипаж решил вернуться на стоянку и снять ее с рейса.

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Как сообщает источник, после выполнения всех процедур лайнер вылетел в Новосибирск с задержкой на 1,5 часа. Обратный рейс был отложен на это же время.

В марте из-за панической атаки пассажирки почти на час задержали вылет самолета из России в Азербайджан. Женщина начала задыхаться, а ее ребенок — кричать.

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      Алина Черненко
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