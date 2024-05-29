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19:52, 29 мая 2024Культура

Раскрыты подробности нового проекта Хаяо Миядзаки

Сын Миядзаки заявил, что новый проект отца может быть приключенческим боевиком

Фото: United Archives / imago-images.de / Globallookpress.com

Сын японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки, Горо поделился подробностями о следующем проекте отца. Его цитирует портал Comicbook.

Горо описал возможный новый фильм Миядзаки-старшего как «приключенческий боевик, ностальгический и напоминающий старые времена». Других деталей сын режиссера не раскрыл.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Хаяо Миядзаки планирует продолжить работу над новыми проектами. Президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиока уточнял, что режиссер приходил в офис Ghibli с идеями для новых проектов, однако он не уточнил, какими именно. До этого в СМИ появлялись сообщения, что новый мультфильм Миядзаки станет его последней работой.

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