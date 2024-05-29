Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

Свадьба Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови прошла в семейной обстановке

Рок-музыкант Джон Бон Джови раскрыл детали тайной свадьбы своего сына Джейка и британской актрисы Милли Бобби Браун. Его слова приводит The Standard.

По словам артиста, мероприятие было маленьким и семейным. «Невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно!» — отметил он.

О тайной свадьбе звезды «Очень странных дел» стало известно 25 мая. Отмечалось, что молодожены планируют провести более масштабное торжество позже в этом году, однако теперь они официально женаты. На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты.