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14:47, 29 мая 2024Ценности

Россиянам назвали самые популярные пластические операции у мужчин

Хирург Азимова: уменьшение груди и липосакция — популярные операции у мужчин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Рано Азимова назвала россиянам самые популярные пластические операции у мужчин. Ее комментарий публикует WomanHit.

В первую очередь эксперт выделила липосакцию и контурирование тела, а также внесла в список омолаживающие лицо процедуры, среди которых блефаропластика и инъекции ботокса. В то же время актуальной мужской проблемой является гинекомастия (увеличение и развитие по женскому типу груди у мужчин — прим. «Ленты.ру»), корректируемая уменьшением груди хирургическим путем.

Также в перечне оказались увеличение и утолщение полового члена и установка имплантатов. «Самыми популярными являются имплантаты для увеличения грудных мышц, а также имплантаты для ягодиц. Эти операции позволяют добиться более мускулистого и атлетичного внешнего вида, которого сложно достичь только с помощью тренировок», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа.

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      Алина Гостева
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