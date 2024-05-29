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18:01, 29 мая 2024Силовые структуры

Россиянин пообещал жене осужденного смягчить приговор суда и попал под следствие

В Калининграде задержали афериста, обещавшего жене осужденного смягчить приговор

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининграде полиция задержала афериста, обещавшего супруге осужденного за деньги смягчить приговор суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина рассказал знакомой, что якобы может повлиять на приговор суда, который назначили ее мужу за мошенничество. Фигурант заявил, что знаком с человеком, который готов к лжесвидетельствованию на суде. Взамен он попросил 900 тысяч рублей. Однако такое предложение смутило женщину, поэтому она обратилась в полицию.

Гражданка продолжила общаться с мошенником под контролем полицейских. 22 мая они задержали афериста на парковке у торгового центра на улице Согласия в момент получения денег от потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее Советский районный суд Улан-Удэ продлил содержание под стражей бывшему председателю Народного хурала (парламента) Бурятии Цырен-Даши Доржиеву, подозреваемому в мошенничестве на 36 миллионов рублей.

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