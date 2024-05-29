Россиянин предстанет перед судом за покушение на ветерана СВО

В Алексине россиянин предстанет перед судом за выстрел в ветерана СВО

В Тульской области предстанет перед судом 26-летрий житель города Алексина, обвиняемый в покушение на трех человек. Об этом в среду, 29 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 февраля отметивший День защитника отечества россиянин захотел поднять себе настроение — вооружился огнестрельным оружием и выстрелил в воздух. Находившийся дома в отпуске ветеран СВО заволновался, что происходящее может навредить гражданским и поспешил успокоить буйного мужчину, попросив его убрать оружие. Но дебошир не внял просьбам соседа и выстрелил ему в живот. Два случайных очевидца ЧП попытались задержать мужчину, но тот открыл огонь и по ним.

Очевидцам удалось увернуться от пуль, и они вызвали скорую помощь пострадавшему. Медики спасли жизнь ветерану СВО, его здоровье вне опасности. Злоумышленника вскоре задержала полиция.

В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

3 мая в Чебаркуле Челябинской области вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне.